Напишите сочинение на тему ,,Моё любимое животное'' План 1. Вступление. Кошка-верный друг и помощник человека. 2. Основная часть. Мой четвероногий друг. (описание кота) а) кличка. б) порода. в)голова,морда(глаза,уши,нос)...

Гость: Гость:

Ща я те забабахаю сочинение не парься... Как я люблю сидеть и смотреть в окно. Особенно, когда Васька выгуливает Мурку. Жалко кошку. Эти городские не понимают, что друзьям человека куда лучше в деревне - на воле. Но кошка у него хорошая: всегда знает когда нужно хозяина утешить. Её назвали Мурка ещё в первый день после рождения. Пусть не имеет породы, но до чего же красавица: морда умная, глаза зелёные, нос такой чёрненький и влажный, туловище маленькое и пушистое, а какое у неё пятнышко, на звёздочку похоже. Как увижу её крохотные лапки, досада берёт, почему она не моя? А хвост, как что надо, так она трубой поднимет и взъерошившись направляется уверенным шагом. Словом - чудо. Жаль характер пошаливает: та ещё попрошайка. Как я рад, что дружу с Васькой, иначе никогда не погладил бы этой мягкой шёрстки. Видно всё таки - я люблю Мурку.