Фонетический разбор слово легкого. Помогите пожалуйста
Русский язык
Фонетический разбор слово легкого. Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Легко -[л'ихко]-2 слога. л-[л']-согл.,мягк., звонк., непарн. е-[и]- гл.,безуд. г-[х]- согл., тв.,глух.,парн. к-[к]- согл.,тв.,глух.,парн. о-[ о]- гл.,уд 5букв,5звуков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
Физика
Почему при вытреле старинные пушки откатывались назад? Тема "взаимодействие тел. различные виды сил" 5 класс Напишите для 5 класса) Все отвечаю...
Окружающий мир