Почему при вытреле старинные пушки откатывались назад? Тема "взаимодействие тел. различные виды сил" 5 класс Напишите для 5 класса) Все отвечают 3-им законом ньютона ___________________________________________________ Даю 3...

Физика
Почему при вытреле старинные пушки откатывались назад? Тема "взаимодействие тел. различные виды сил" 5 класс Напишите для 5 класса) Все отвечают 3-им законом ньютона ___________________________________________________ Даю 30 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
любая пушка при выстреле откатывается назад из-за отдачи. 
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