Почему при вытреле старинные пушки откатывались назад? Тема "взаимодействие тел. различные виды сил" 5 класс Напишите для 5 класса) Все отвечают 3-им законом ньютона ___________________________________________________ Даю 3...

Физика

Почему при вытреле старинные пушки откатывались назад? Тема "взаимодействие тел. различные виды сил" 5 класс Напишите для 5 класса) Все отвечают 3-им законом ньютона ___________________________________________________ Даю 30 баллов

Автор: Гость