Почему при вытреле старинные пушки откатывались назад? Тема "взаимодействие тел. различные виды сил" 5 класс Напишите для 5 класса) Все отвечают 3-им законом ньютона ___________________________________________________ Даю 3...
Физика
Почему при вытреле старинные пушки откатывались назад? Тема "взаимодействие тел. различные виды сил" 5 класс Напишите для 5 класса) Все отвечают 3-им законом ньютона ___________________________________________________ Даю 30 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
любая пушка при выстреле откатывается назад из-за отдачи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Лодка поплыла вслед за плотом когда плот был на расстоянии 12 километров от нее и ??ерез 4 часа она догнала плот скорость лодки 2 километров в ча...
Английский язык
Английский язык