Использование москвы реки
Окружающий мир
Использование москвы реки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воды Москвы-реки широко используются для водоснабжения города. Москва-река с древности была важной транспортной магистралью. Водные пути связывали её с Новгородом и Смоленском, Волгой и Доном. Сейчас река судоходна на 200 км от устья до Рублёвской плотины.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Лодка поплыла вслед за плотом когда плот был на расстоянии 12 километров от нее и ??ерез 4 часа она догнала плот скорость лодки 2 километров в ча...
Английский язык
Английский язык