Использование москвы реки

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Воды Москвы-реки широко используются для водоснабжения города. Москва-река с древности была важной транспортной магистралью. Водные пути связывали её с Новгородом и Смоленском, Волгой и Доном. Сейчас река судоходна на 200 км от устья до Рублёвской плотины.