Использование москвы реки

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Использование москвы реки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воды Москвы-реки широко используются для водоснабжения города. Москва-река с древности была важной транспортной магистралью. Водные пути связывали её с Новгородом и Смоленском, Волгой и Доном. Сейчас река судоходна на 200 км от устья до Рублёвской плотины.
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