Разбор под циврой 3 чистой

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Разбор под циврой 3 чистой
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Гость:
Чистой - (какой?)- н.ф. чистый, поил.,ж.р.,ед.ч.,Р.п.
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