Напишите сочинение на тему; Моя любимая птица.

Гость: Гость:

Я люблю всех птиц.Но люблю ворону.У неё Черное Брюхо длина которого 60—65 см,Черный острый и сильный клюв ,Серые и черные крылья,Ноги у неё розовые и короткие.Ворона каркает.Ворона — осторожная птица. Умеет хорошо передвигаться по земле.