Напишите сочинение на тему; Моя любимая птица.

Литература
Напишите сочинение на тему; Моя любимая птица.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю всех птиц.Но люблю ворону.У неё Черное Брюхо длина которого 60—65 см,Черный острый и сильный клюв ,Серые и черные крылья,Ноги у неё розовые и короткие.Ворона каркает.Ворона — осторожная птица. Умеет хорошо передвигаться по земле.
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