Напишите сочинение по картине бакшеева Иней 6 предложений

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Василий Николаевич Бакшеев известен своими пейзажами. Все его работы по-своему прекрасны. Глубина, оттенки и скрытый смысл – достоинство всех произведений Василия Бакшеева. Одной из них является картина «Иней».Картина выполнена в светлых тонах. Она словно сияет. На картине, скорее всего, поздняя осень - ноябрь, а сочетание чистого неба и белоснежного покрова напоминают нам обо всех прелестях зимнего времени года. Художник хотел подарить нам день, в котором все хорошо, все прекрасно и все спокойно.Этот морозный день настолько реалистичен, что можно ощутить свежесть воздуха. Небо чистое и ясное, создается впечатление сильного мороза, который щипает за щеки. Деревья, укрытые ледяным одеялом, так и манят в свой мир. Хочется пройти сквозь них, по тропинке и услышать хруст замершей корочки льда. Каждая веточка покрыта инеем. Поэтому деревья выглядят высокими и изящными, словно барышни.По дороге этой зимней сказки ходят люди. Не так уж и важно куда они идут: на работу, домой или просто прогуливаются. Наверное, этот пейзаж дарит каждому разные ощущения. Кто-то становится счастливым от одного вдоха свежего воздуха. Кого-то успокаивает и умиротворяет волшебный пейзаж. А кто-то находит ответы на все вопросы, оставаясь наедине с природой.Мне кажется, картина не несет в себе скрытого смысла. Она несет в себе нечто большее. Для каждого человека она разная. И каждый видит что-то свое. Художник помог нам мысленно очутиться там, попытаться скрыться в тени ледяных деревьев или пойти куда-то вдаль. Когда смотришь на эту картину, можно думать о чем угодно, в ней нет ничего, кроме свободы. Свободы наших мыслей. И главное, все, о чем мы думаем, становится легким и позитивным. Ведь белый цвет – это цвет чистоты, непорочности.Мне кажется, такие картины всегда находят своих поклонников. Ведь в нее можно вложить кусочек собственной души, предать особый смысл. Василий Николаевич Бакшеев великий художник. Ему хорошо удавалось рисовать картины, наполненные спокойствием, но вызывающие бурю эмоций и размышлений. вот