Охота мне очень понравилась но я захотел манить перепелов сам синтаксический сде??айте плиз

Гость: Гость:

Охота мне очень понравилась, но я захотел манить перепёлов сам. Охота подлежащие, понравилась сказуемое. Я подлежащие, захотел манить сказуемое (это одно сказуемое не однородное!) Схема [ - =], [-=]. (Повеств., невоскл.,сложное,распр..)