Охота мне очень понравилась но я захотел манить перепелов сам синтаксический сде??айте плиз
Русский язык
Охота мне очень понравилась но я захотел манить перепелов сам синтаксический сде??айте плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Охота мне очень понравилась, но я захотел манить перепёлов сам. Охота подлежащие, понравилась сказуемое. Я подлежащие, захотел манить сказуемое (это одно сказуемое не однородное!) Схема [ - =], [-=]. (Повеств., невоскл.,сложное,распр..)
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