Помогите срочно! Нужно с графиком решить 3 примера! Умоляю, ставлю все свои баллы. Очень важная домашняя работа! задание во вложении! Если кому то мой почерк не понятен, напишите Спасибо огромное тем кто поможет!

Алгебра
Помогите срочно! Нужно с графиком решить 3 примера! Умоляю, ставлю все свои баллы. Очень важная домашняя работа! задание во вложении! Если кому то мой почерк не понятен, напишите Спасибо огромное тем кто поможет!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Чертим график и по нему определяем внешний вид искомой трапеции и пределы в которых она находится. В данном задании это 0 и 2. Так как геометрический смысл определённого интеграла это площадь, то остаётся найти этот интеграл: 2. Снова чертим график и по нему определяем пределы интегрирования, в этом задании это 0 и 2. Теперь находим интеграл 3. И опять график и пределы интегрирования: -2 и 2.
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