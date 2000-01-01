Помогите мне округлить числа пожалуйста. 1) 2450,4335,5232,181,4621,1253,1093,1182.До десятков 2) 2655,5445,1260,2201,2469,3388,3238,1064.До сотен. 3) 9195,2169,1614,3292,4002,1410,3384,7285.До единиц тысяч.

Математика

Помогите мне округлить числа пожалуйста. 1) 2450,4335,5232,181,4621,1253,1093,1182.До десятков 2) 2655,5445,1260,2201,2469,3388,3238,1064.До сотен. 3) 9195,2169,1614,3292,4002,1410,3384,7285.До единиц тысяч.

Автор: Гость