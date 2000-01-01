Помогите мне округлить числа пожалуйста. 1) 2450,4335,5232,181,4621,1253,1093,1182.До десятков 2) 2655,5445,1260,2201,2469,3388,3238,1064.До сотен. 3) 9195,2169,1614,3292,4002,1410,3384,7285.До единиц тысяч.
Математика
Помогите мне округлить числа пожалуйста. 1) 2450,4335,5232,181,4621,1253,1093,1182.До десятков 2) 2655,5445,1260,2201,2469,3388,3238,1064.До сотен. 3) 9195,2169,1614,3292,4002,1410,3384,7285.До единиц тысяч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2450,4340,5230,180,4620,1250,1090,1180.До десятков 2) 2700,5400,1300,2200,2500,3400,3200,1100.До сотен. 3) 9000,2000,2000,3000,4000,1000,3000,7000.До единиц тысяч.
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