Помогите мне округлить числа пожалуйста. 1) 2450,4335,5232,181,4621,1253,1093,1182.До десятков 2) 2655,5445,1260,2201,2469,3388,3238,1064.До сотен. 3) 9195,2169,1614,3292,4002,1410,3384,7285.До единиц тысяч.

Математика
Помогите мне округлить числа пожалуйста. 1) 2450,4335,5232,181,4621,1253,1093,1182.До десятков 2) 2655,5445,1260,2201,2469,3388,3238,1064.До сотен. 3) 9195,2169,1614,3292,4002,1410,3384,7285.До единиц тысяч.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2450,4340,5230,180,4620,1250,1090,1180.До десятков 2) 2700,5400,1300,2200,2500,3400,3200,1100.До сотен. 3) 9000,2000,2000,3000,4000,1000,3000,7000.До единиц тысяч.
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