Рифма стих к слову знать

Литература
Рифма стих к слову знать
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Автор: Гость
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Гость:
Знать-отвечать, танцевать (если правильно поняла задание(
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