Рифма стих к слову знать
Литература
Рифма стих к слову знать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знать-отвечать, танцевать (если правильно поняла задание(
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Математика
Знайка, Пилюлькин и Тюбик открыли Бюро находок. Чаще всего они находили и приносили в Бюро потерянные книги, документы и краски. Причем каждый из г...
Химия
В1. Установите соответствие между типом химической связи и формулой соединения Вид химической связи А) Ковалентная неполярная Б) Ионная В) ...