Продолжить высказывание Белинского и действительно
Литература
Продолжить высказывание Белинского и действительно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гоголь Н. В. : ...Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово.
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