Знайка, Пилюлькин и Тюбик открыли Бюро находок. Чаще всего они находили и приносили в Бюро потерянные книги, документы и краски. Причем каждый из героев приносил только один вид из перечисленных предметов. Кто что приносил, есл...

Математика

Знайка, Пилюлькин и Тюбик открыли Бюро находок. Чаще всего они находили и приносили в Бюро потерянные книги, документы и краски. Причем каждый из героев приносил только один вид из перечисленных предметов. Кто что приносил, если больше всего в Бюро оказалось книг, Знайка никогда не приносил документы, а вдвоём Знайка и Пилюлькин нашли предметов меньше, чем Тюбик?

Автор: Гость