Знайка, Пилюлькин и Тюбик открыли Бюро находок. Чаще всего они находили и приносили в Бюро потерянные книги, документы и краски. Причем каждый из героев приносил только один вид из перечисленных предметов. Кто что приносил, есл...
Математика
Знайка, Пилюлькин и Тюбик открыли Бюро находок. Чаще всего они находили и приносили в Бюро потерянные книги, документы и краски. Причем каждый из героев приносил только один вид из перечисленных предметов. Кто что приносил, если больше всего в Бюро оказалось книг, Знайка никогда не приносил документы, а вдвоём Знайка и Пилюлькин нашли предметов меньше, чем Тюбик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знайка приносил книги,Пилюлькин документы, а Тюбик краски.
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