Написать былину 5 класс про что нибудь

Гость: Гость:

По морю, морю синему, По синему, но Хвалунскому Ходил‑гулял Сокол‑корабль Немного– немало двенадцать лет. На якорях Сокол‑корабль не стаивал, Ко крутым берегам не приваливал, Желтых песков не хватывал. Хорошо Сокол‑корабль изукрашен был: Нос, корма – по‑звериному, А бока зведены по‑змеиному, Да еще было на Соколе на корабле: Еще вместо очей было вставлено Два камня, два яхонта, Да еще было на Соколе на корабле: Еще вместо бровей было повешено Два соболя, два борзые; Да еще было на Соколе на корабле: Еще вместо очей было повешено Две куницы мамурские; Да еще было на Соколе на корабле: Еще три церкви соборные, Да еще было на Соколе на корабле: