Три задки про осень сроооочно помогите плллллиз

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Три задки про осень сроооочно помогите плллллиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
красаква много появилось и упала вся листва все деревья опустились спать пора пришла зима.
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