Прямые AB, CD и MК пересекаются в точке О lt;AOC = 70° , lt;MOB = 15°. Найдите lt;DOK, lt;AM и lt;AOD.

Геометрия

Прямые AB, CD и MК пересекаются в точке О lt;AOC = 70° , lt;MOB = 15°. Найдите lt;DOK, lt;AM и lt;AOD.

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