Прямые AB, CD и MК пересекаются в точке О lt;AOC = 70° , lt;MOB = 15°. Найдите lt;DOK, lt;AM и lt;AOD.
Геометрия
Прямые AB, CD и MК пересекаются в точке О lt;AOC = 70° , lt;MOB = 15°. Найдите lt;DOK, lt;AM и lt;AOD.
Ответ(ы) на вопрос:
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<DOK=95°, < AOM=165°, <AOD=110°
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