Какое количество теплоты выделяется при полном сгорании древесного угля массой 15кг; спирта массой 200гр
Физика
Какое количество теплоты выделяется при полном сгорании древесного угля массой 15кг; спирта массой 200гр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=Qугля + Qспирта Q= q угля *m угля+q спирта *m спирта m спирта =200 г=0,2 кг Q=3,4*10^7* 15+2,7*10^7* 02=34000000*15+27000000*0,2=510000000+5400000=515400000Дж
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