Помогите исследовать функцию y=3-2x.
Алгебра
Помогите исследовать функцию y=3-2x.
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Гость:
Вот так вот вышло у меня, но это старая программа мы её уже давно прошли
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