Обознач в словах корень найди слова с орфограммой ,,проверяемые безударные гласные в корне слова,, провер себя в трех словах безударные гласные в корне проверить нельзя,зимушка,водяной,снежок,старик,запах,опоздание,говорящий,го...
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Обознач в словах корень найди слова с орфограммой ,,проверяемые безударные гласные в корне слова,, провер себя в трех словах безударные гласные в корне проверить нельзя,зимушка,водяной,снежок,старик,запах,опоздание,говорящий,горный,летать,перелесок,водный,кривой,редкий,морозный,старость,летчик,трамвай,осина,лесной,степной,морской,Земля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимушка(корень зим),водяной(вод),снежок(сне),старик(стар),запах(за),о остальных случаях подбирай однокоренные слова и смотри какие части слова одинаковые,он и будет корень
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