Pascal Составьте программу, выводящую на экран числа от 1 до 10, по одному числу в строке.
Информатика
Pascal Составьте программу, выводящую на экран числа от 1 до 10, по одному числу в строке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var i:integer; begin for i:=1 to 10 do writeln(i); end.
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