Описать любимое помещение в школе.

Гость: Гость:

Мое любимое помещение в школе-это столовое не знаю какая у вас столовая,но про свою расскажу когда входишь в столовую там стоит много столов,и отдельный угол для поваров,и специальные оборудования в столовой у нас лавки,а не стулья