Описать любимое помещение в школе.
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Описать любимое помещение в школе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мое любимое помещение в школе-это столовое не знаю какая у вас столовая,но про свою расскажу когда входишь в столовую там стоит много столов,и отдельный угол для поваров,и специальные оборудования в столовой у нас лавки,а не стулья
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