Расстояние между двумя городами легковая машина преодолевает за 1,2 ч со скоростью 95 км/ч. За какое время это расстояние преодолевает автобус со скоростью 57 км/ч?
Математика
Расстояние между двумя городами легковая машина преодолевает за 1,2 ч со скоростью 95 км/ч. За какое время это расстояние преодолевает автобус со скоростью 57 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1,2*95=114(км)-расстояние 2)114:57=2(часа)-время
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