Расстояние между двумя городами легковая машина преодолевает за 1,2 ч со скоростью 95 км/ч. За какое время это расстояние преодолевает автобус со скоростью 57 км/ч?

Математика

Расстояние между двумя городами легковая машина преодолевает за 1,2 ч со скоростью 95 км/ч. За какое время это расстояние преодолевает автобус со скоростью 57 км/ч?

Автор: Гость