Один поезд находился в пути 7 часов, а второй- 13 часов. Второй поезд проехал на 360 км больше, чем первый. Сколько километров проехал каждый поезд, если они двигались с одинаковой скоростью?

Математика

Один поезд находился в пути 7 часов, а второй- 13 часов. Второй поезд проехал на 360 км больше, чем первый. Сколько километров проехал каждый поезд, если они двигались с одинаковой скоростью?

Автор: Гость