Один поезд находился в пути 7 часов, а второй- 13 часов. Второй поезд проехал на 360 км больше, чем первый. Сколько километров проехал каждый поезд, если они двигались с одинаковой скоростью?
Математика
Один поезд находился в пути 7 часов, а второй- 13 часов. Второй поезд проехал на 360 км больше, чем первый. Сколько километров проехал каждый поезд, если они двигались с одинаковой скоростью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)13-7=5(ч)-больше проехал второй поезд 2)360:5=72(км/ч)-скорость поездов 3)7*72=504(км)-проехал первый поезд 4)13*72=936(км)-проехал второй поезд Ответ: 504км-первый 936км-второй
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