При изготовление напитка ячмень на 4 части ячменя берут 1 часть цыкория
Математика
При изготовление напитка ячмень на 4 части ячменя берут 1 часть цыкория
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4-1=3 части ячменя. Ответ 3 части
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