Получена партия дынь.Когда их хотели распределить по 35 дынь в ящик,то не хватило м??ста для 105 дынь.Если в ящик вместилось в два раза больше дынь,то 40 ящиков были бы пустыми.сколько ящиков и сколько дынь было.ПЖ помогите.Над...

Математика

Получена партия дынь.Когда их хотели распределить по 35 дынь в ящик,то не хватило м??ста для 105 дынь.Если в ящик вместилось в два раза больше дынь,то 40 ящиков были бы пустыми.сколько ящиков и сколько дынь было.ПЖ помогите.Надо по действиям.

Автор: Гость