Получена партия дынь.Когда их хотели распределить по 35 дынь в ящик,то не хватило м??ста для 105 дынь.Если в ящик вместилось в два раза больше дынь,то 40 ящиков были бы пустыми.сколько ящиков и сколько дынь было.ПЖ помогите.Над...
Математика
Получена партия дынь.Когда их хотели распределить по 35 дынь в ящик,то не хватило м??ста для 105 дынь.Если в ящик вместилось в два раза больше дынь,то 40 ящиков были бы пустыми.сколько ящиков и сколько дынь было.ПЖ помогите.Надо по действиям.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 40*70 = 2800 дынь им не хватило ящиков, если класть по 70 2. 2800/35 = 80 ящ., если класть по 35 3. 105/35 = 3 ящ. еще нужно было 4. 80+3 = 83 ящ. 5. 83*35+105 = 3010 дынь было Ответ: 83 ящика, 3010 дынь
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