0,625=6 9/16 7,8+39/50 2/11+7/22+5 2/44 25/49-1/7-5/14 9,05-4 3/5 47 7/8-45 15/32 помогите плиз решить /-это дробная черта
Математика
0,625=6 9/16 7,8+39/50 2/11+7/22+5 2/44 25/49-1/7-5/14 9,05-4 3/5 47 7/8-45 15/32 помогите плиз решить /-это дробная черта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7,8+39/50=78/10(*5) +39/50=117/50=2 17/50 (*это умножение сверху) 2/11(*4) +7/22(*2) +5 2/44=4/44+14/44+5 2/44=18/44+5 2/44=5 20/44=5 5/11 25/49(*2) -1/7(*14) -5/14(*7)=50/98-14/98-35/98=1/98 9,05-4 3/5=905/100-4 3/5=905/100-23/5(*5)=905/100-115/100=790/100= =7 90/100= 7 9/10 47 7/8(*4) -45 15/32=47 28/32-45 15/32=2 13/32
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