Рассказ об одном дне из жизни земледельца
История
Рассказ об одном дне из жизни земледельца
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Земледелец просыпался с первыми лучами солнца, потом он шел вспахивать землю. Эта работа не была легкой. Люди трудились не покладая рук. после того, как он вспахал землю, он шел немного отдохнуть. И так изо дня в день.
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