ПОМОГИТЕ ПЖ!!! Пересказ "Жизнь египетского Вельможи". Кратко. 1.О чём могут рассказать гробницы Вельмож. 2.В усадьбе Вельможи. 3.Служба Вельмож. 4.Вельможа во дворце Фараона.

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Вельможи - знатные люди, царские советники, военачаль­ники. ЧТО МЫ УЗНАЛИ О ЖИЗНИ ЗНАТИ ПО ИХ ГРОБНИЦАМ. Древние египтяне верили в загробную жизнь и придавали огромное значение тому, как их похоронят. Простому люду наверно трудно было подготовить всё для загробной жизни, хватало забот о каждодневном прокорме при жизни. А вот знатные вельможи, сделали роскошь, присущую царскому двору, своим достоянием, и стали, вслед за фараоном, ещё при жизни строить себе КАМЕННЫЕ ГРОБНИЦЫ.Так как древние египтяне считали, что всё изображённое оживёт и будет с ними после смерти, то заставляли художников расписывать стены гробниц и изображать всё-всё как в жизни. Египетских художников называли ‘санх’, то есть ‘творящий жизнь’. Создавая изображение, художник тем самым как бы магически уже дарил жизнь. Поэтому-то мы по этим росписям и представляем жизнь Древнего Египта.Умершего вельможу бальзамировали, осыпали драгоценностями, на грудь ему клали священный амулет - фигурку жука скарабея. На скарабее было написано заклинание, призывающие сердце умершего не свидетельствовать против своего обладателя на суде Осириса, куда тот должен был явиться. Там, в подземном царстве, его встречал шакал Анубис, там взвешивали на весах его сердце, и там он исповедовался перед Осирисом. Рисунки, изображающие суд Осириса, сопровождают египетскую «Книгу мертвых» на длинных свитках папируса. После суда и очищения наступала загробная жизнь, во всем похожая на земную. Чтобы покойник мог жить счастливо за гробом, его надо было снаб­дить всем, чем он обладал на Земле. Всем, вплоть до его собственного тела, избежавшего тления. Отсюда и обычай бальзамирования. Верили, что кроме души и тела, есть еще нечто промежуточное - призрачный двойник человека, его жизненная сила, называемая «Ка». Нужно, чтобы Ка всегда мог найти свою земную оболочку и вселиться в нее, - тогда и душа будет чувствовать себя уверенно и спокойно. Поэтому, кроме самой мумии, в гробницу помещали портретную статую умершего, ино­гда не одну, причем портрет должен был быть очень похожим - иначе как же Ка опознает свой облик. Из этой традиции выросло знаменитое портретное искусство Египта. (Бальзамировать – пропитывать специальными веществами, мумия – обработанный особым образом труп, саркофаг – гроб).