ПОМОГИТЕ ПЖ!!! Пересказ "Жизнь египетского Вельможи". Кратко. 1.О чём могут рассказать гробницы Вельмож. 2.В усадьбе Вельможи. 3.Служба Вельмож. 4.Вельможа во дворце Фараона.
История
ПОМОГИТЕ ПЖ!!! Пересказ "Жизнь египетского Вельможи". Кратко. 1.О чём могут рассказать гробницы Вельмож. 2.В усадьбе Вельможи. 3.Служба Вельмож. 4.Вельможа во дворце Фараона.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вельможи - знатные люди, царские советники, военачальники. ЧТО МЫ УЗНАЛИ О ЖИЗНИ ЗНАТИ ПО ИХ ГРОБНИЦАМ. Древние египтяне верили в загробную жизнь и придавали огромное значение тому, как их похоронят. Простому люду наверно трудно было подготовить всё для загробной жизни, хватало забот о каждодневном прокорме при жизни. А вот знатные вельможи, сделали роскошь, присущую царскому двору, своим достоянием, и стали, вслед за фараоном, ещё при жизни строить себе КАМЕННЫЕ ГРОБНИЦЫ.Так как древние египтяне считали, что всё изображённое оживёт и будет с ними после смерти, то заставляли художников расписывать стены гробниц и изображать всё-всё как в жизни. Египетских художников называли ‘санх’, то есть ‘творящий жизнь’. Создавая изображение, художник тем самым как бы магически уже дарил жизнь. Поэтому-то мы по этим росписям и представляем жизнь Древнего Египта.Умершего вельможу бальзамировали, осыпали драгоценностями, на грудь ему клали священный амулет - фигурку жука скарабея. На скарабее было написано заклинание, призывающие сердце умершего не свидетельствовать против своего обладателя на суде Осириса, куда тот должен был явиться. Там, в подземном царстве, его встречал шакал Анубис, там взвешивали на весах его сердце, и там он исповедовался перед Осирисом. Рисунки, изображающие суд Осириса, сопровождают египетскую «Книгу мертвых» на длинных свитках папируса. После суда и очищения наступала загробная жизнь, во всем похожая на земную. Чтобы покойник мог жить счастливо за гробом, его надо было снабдить всем, чем он обладал на Земле. Всем, вплоть до его собственного тела, избежавшего тления. Отсюда и обычай бальзамирования. Верили, что кроме души и тела, есть еще нечто промежуточное - призрачный двойник человека, его жизненная сила, называемая «Ка». Нужно, чтобы Ка всегда мог найти свою земную оболочку и вселиться в нее, - тогда и душа будет чувствовать себя уверенно и спокойно. Поэтому, кроме самой мумии, в гробницу помещали портретную статую умершего, иногда не одну, причем портрет должен был быть очень похожим - иначе как же Ка опознает свой облик. Из этой традиции выросло знаменитое портретное искусство Египта. (Бальзамировать – пропитывать специальными веществами, мумия – обработанный особым образом труп, саркофаг – гроб).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Французский язык
Напишите краткое сочинение на тему как я помогаю маме на французском языке пожа??уйста помогите?????
Информатика