Перевод This is shop for stamp collectors! We have hundreds and hundreds of British stamps Come and see our collection!
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Перевод This is shop for stamp collectors! We have hundreds and hundreds of British stamps Come and see our collection!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Его это магазин для филателистов! У нас есть сотни и сотни британских марок Приходите и смотрите нашу коллекцию!
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