Что такое:гилея,прерия,пампа,скрэб?

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Гилея-влажный тропический лес Южной Америки,прерия-обширная степь в Северной Америке,пампа-степь на юго-востоке Южной Америки,скрэб- заросли низкорослых (1—2 м) вечнозелёных ксерофитных кустарников, распространённых в степях и полупустынях Австралии