Что такое:гилея,прерия,пампа,скрэб?
География
Что такое:гилея,прерия,пампа,скрэб?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гилея-влажный тропический лес Южной Америки,прерия-обширная степь в Северной Америке,пампа-степь на юго-востоке Южной Америки,скрэб- заросли низкорослых (1—2 м) вечнозелёных ксерофитных кустарников, распространённых в степях и полупустынях Австралии
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Обознач в словах корень найди слова с орфограммой ,,проверяемые безударные гласные в корне слова,, провер себя в трех словах безударные гласные в к...
История
ПОМОГИТЕ ПЖ!!! Пересказ "Жизнь египетского Вельможи". Кратко. 1.О чём могут рассказать гробницы Вельмож. 2.В усадьбе Вельможи. 3.Служба ...
Французский язык
Напишите краткое сочинение на тему как я помогаю маме на французском языке пожа??уйста помогите?????