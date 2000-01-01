Срочно!!!Даю 100 баллов!!!Пеня за несвоевременную квартирную плату в городе N начисляется в размере 1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. На сколько дней была задержана квартирная плата , если на сумму 2000 рублей...

Математика

Срочно!!!Даю 100 баллов!!!Пеня за несвоевременную квартирную плату в городе N начисляется в размере 1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. На сколько дней была задержана квартирная плата , если на сумму 2000 рублей была начислена пеня в размере а)6 руб. б)24 руб. в)80 руб.ответьте плизз!!!очень надо!!!

Автор: Гость