Срочно!!!Даю 100 баллов!!!Пеня за несвоевременную квартирную плату в городе N начисляется в размере 1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. На сколько дней была задержана квартирная плата , если на сумму 2000 рублей...
Математика
Срочно!!!Даю 100 баллов!!!Пеня за несвоевременную квартирную плату в городе N начисляется в размере 1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. На сколько дней была задержана квартирная плата , если на сумму 2000 рублей была начислена пеня в размере а)6 руб. б)24 руб. в)80 руб.ответьте плизз!!!очень надо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прости я не очень понела 2000-100% × - 1% 2000×1:100=24руб
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