10 Терминов на Тему Ислам.

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10 Терминов на Тему Ислам.
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Баракят  – Благословение от Аллаhа, наделение Богом Своих рабов дополнительными благами. Басмаляh  – чтение “Бисмилляhир-Рахмани-р-Рахим”. Бисмилляhи-р-Рахмани-р-Рахим  - “С Именем Аллаhа, Милостивого для всех на Этом Свете и Милостивого для верующих – на Том Свете”. Бугат – грешники. Аллаh – Бог, Единый Создатель всего, Тот, Кто достоин поклонения (наивысшей степени смирения и покорности). Аль-`Аджнабийя  – женщина-не-махрамийя. Аль-‘Акабат  – определенное место в Мекке, куда бросают камешки в одном из ритуалов обряда Хаджа. акыh – Исламский правовед. Фара`ид  – наука о разделе наследства. Фард  – обязанность (по Шари‘ату). Фард ‘айн  – личная обязанность. Фард кифая  – обязанность, налагаемая на общину мусульман. Фатуа – религиозное заключение. Фикh  – Исламское правоведение. Хадас  – обстоятельство, после которого следует совершить Таhарат (Аль-Ууду` или Аль-Гусуль) для выполнения предписаний Ислама. Хадж  – Паломничество к святыням Ислама в Мекке и ее окрестностях в месяце Зуль-Хиджжа. Хад исПророка Мухаммада, мир Ему,  – повествование о том, что Пророк сказал, совершил, а также о том, что Он одобрил, отверг или осудил молча. Халяль  – разрешенное. Халяфиты – мусульмане, жившие после саляфитов. Харам  – запрещенное. Хасан  – хороший, достоверный по степени передачи Хадис. Хуф – кожаные носки.
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