10 Терминов на Тему Ислам.

Гость: Гость:

Баракят – Благословение от Аллаhа, наделение Богом Своих рабов дополнительными благами. Басмаляh – чтение “Бисмилляhир-Рахмани-р-Рахим”. Бисмилляhи-р-Рахмани-р-Рахим - “С Именем Аллаhа, Милостивого для всех на Этом Свете и Милостивого для верующих – на Том Свете”. Бугат – грешники. Аллаh – Бог, Единый Создатель всего, Тот, Кто достоин поклонения (наивысшей степени смирения и покорности). Аль-`Аджнабийя – женщина-не-махрамийя. Аль-‘Акабат – определенное место в Мекке, куда бросают камешки в одном из ритуалов обряда Хаджа. акыh – Исламский правовед. Фара`ид – наука о разделе наследства. Фард – обязанность (по Шари‘ату). Фард ‘айн – личная обязанность. Фард кифая – обязанность, налагаемая на общину мусульман. Фатуа – религиозное заключение. Фикh – Исламское правоведение. Хадас – обстоятельство, после которого следует совершить Таhарат (Аль-Ууду` или Аль-Гусуль) для выполнения предписаний Ислама. Хадж – Паломничество к святыням Ислама в Мекке и ее окрестностях в месяце Зуль-Хиджжа. Хад исПророка Мухаммада, мир Ему, – повествование о том, что Пророк сказал, совершил, а также о том, что Он одобрил, отверг или осудил молча. Халяль – разрешенное. Халяфиты – мусульмане, жившие после саляфитов. Харам – запрещенное. Хасан – хороший, достоверный по степени передачи Хадис. Хуф – кожаные носки.