У Пети 100 рублей но торт стоит 199 рублей ему Лена дала 6 рублей 80 копеек - А Вова дал ему 27 рублей 10 копеек сколько не хватает Пете на торт?

Математика
У Пети 100 рублей но торт стоит 199 рублей ему Лена дала 6 рублей 80 копеек - А Вова дал ему 27 рублей 10 копеек сколько не хватает Пете на торт?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100+6,80+27,10=133,90 199-133,90=65руб 10коп не хватает
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