У Пети 100 рублей но торт стоит 199 рублей ему Лена дала 6 рублей 80 копеек - А Вова дал ему 27 рублей 10 копеек сколько не хватает Пете на торт?

Математика

У Пети 100 рублей но торт стоит 199 рублей ему Лена дала 6 рублей 80 копеек - А Вова дал ему 27 рублей 10 копеек сколько не хватает Пете на торт?

Автор: Гость