Как соотносятся понятия Человек и общество?
Обществознание
Как соотносятся понятия Человек и общество?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общество-обособившаяся от природы,но тесно связанная с ней часть мира.Эта часть и есть люди. Без человека не будет существовать общество,ибо мы сами его создали
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