Ребята нужна срочно помощь с физикой!Я написал контрольную на 2,и пойду переписывать,мне нужно знать,как найти скорость(не начальную) и ускорение при равно ускоренном движении,если в задаче дано Расстояние(S),время(t) и начальн...
Физика
Ребята нужна срочно помощь с физикой!Я написал контрольную на 2,и пойду переписывать,мне нужно знать,как найти скорость(не начальную) и ускорение при равно ускоренном движении,если в задаче дано Расстояние(S),время(t) и начальная скороть(Uo).Напишите формулы пажалуйта,если не трудно.Заранее благодарен.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=Uo*t+(at^2)/2 от этой формулы и танцуем. S-Uo*t=(at^2)/2 2(S-Uo*t)=at^2 a=(2(S-Uo*t))/t^2 ^-знак возведения в степень, в данном случае во 2-ую. Чтобы найти ускорение, когда ты знаешь начальную скорость, время и путь, тебе нужно в числителе дроби написать удвоенную разность пути и произведения начальной скорости на время 2(S-Uo*t) А в знаменателе время в квадрате (t*t) 2(S-Uo*t) a=------------------ t*t Подставляешь числа и считаешь на калькуляторе. А конечную скорость ты находишь по формуле: U=Uo+at
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