Переведите пожалуйста на казахский язык)) Заранее спасибо) "Когда в казахские степи вторглись джунгарские завоеватели, погиб отец Кабанбая. И всю дальнейшую жизнь он посвятил борьбе с захватчиками. В 16 лет Кабанбай одолел в по...
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Переведите пожалуйста на казахский язык)) Заранее спасибо) "Когда в казахские степи вторглись джунгарские завоеватели, погиб отец Кабанбая. И всю дальнейшую жизнь он посвятил борьбе с захватчиками. В 16 лет Кабанбай одолел в поединке джунгарского богатыря, грозного Долан Даши . Затем в жизни молодого воина были такие кровопролитные и запоминающиеся сражения, как Аягозское, Алакульское и Булантинское. Во главе казахских отрядов Кабанбай освобождал от джунгаров города Сайрам, Ташкент, территорию Восточного Казахстана . Большую часть жизни Кабанбай-батыр провел в седле боевого коня. За это время принял участие в 103 сражениях за освобождение от врагов родной земли и ни в одном из них не проиграл. А в жестоких поединках поверг 54 противника. Отличался необыкновенной физической силой, согласно легенде, поднимал на плечах лошадь (полтонны). Герой казахского национально-освободительного движения. Начинал карьеру с рядового бойца, постепенно поднимаясь по лестнице военной иерархии: командир отряда (жузбасы), полка (мынбасы), крупных соединений (туменбасы), В 1723 году Кабанбай был назначен начальником обороны священного города Туркестан, столицы Казахского ханства. Руководил казахской армией в целом ряде стратегически важных сражений: Алакульское сражение (1725) Шубартенизское сражение (1728)) Булантинское сражение (1729) Анракайское сражение (1729) Илийское сражение (1730) Шаганское сражение (1735) Шоргинское сражение (1740)."
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Гость:
Қазақ даласы жоңғар жая басып кірген кезде, Қабанбай әкесі қайтыс болды. Ал барлық кейінірек өмір ол басқыншылардан қарсы күрес арналған. 16 Қабанбай дуэль жоңғар батыры, қаһарлы Долан Даши жеңіліс. Содан кейін жас жауынгердің өмірі Аягөз, Алакөлдің және Bulantinskoe сияқты қанды және естелік шайқас болды.
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