Переведите пожалуйста на казахский язык)) Заранее спасибо) "Когда в казахские степи вторглись джунгарские завоеватели, погиб отец Кабанбая. И всю дальнейшую жизнь он посвятил борьбе с захватчиками. В 16 лет Кабанбай одолел в по...

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Переведите пожалуйста на казахский язык)) Заранее спасибо) "Когда в казахские степи вторглись джунгарские завоеватели, погиб отец Кабанбая. И всю дальнейшую жизнь он посвятил борьбе с захватчиками. В 16 лет Кабанбай одолел в поединке джунгарского богатыря, грозного Долан Даши . Затем в жизни молодого воина были такие кровопролитные и запоминающиеся сражения, как Аягозское, Алакульское и Булантинское. Во главе казахских отрядов Кабанбай освобождал от джунгаров города Сайрам, Ташкент, территорию Восточного Казахстана . Большую часть жизни Кабанбай-батыр провел в седле боевого коня. За это время принял участие в 103 сражениях за освобождение от врагов родной земли и ни в одном из них не проиграл. А в жестоких поединках поверг 54 противника. Отличался необыкновенной физической силой, согласно легенде, поднимал на плечах лошадь (полтонны). Герой казахского национально-освободительного движения. Начинал карьеру с рядового бойца, постепенно поднимаясь по лестнице военной иерархии: командир отряда (жузбасы), полка (мынбасы), крупных соединений (туменбасы), В 1723 году Кабанбай был назначен начальником обороны священного города Туркестан, столицы Казахского ханства. Руководил казахской армией в целом ряде стратегически важных сражений: Алакульское сражение (1725) Шубартенизское сражение (1728)) Булантинское сражение (1729) Анракайское сражение (1729) Илийское сражение (1730) Шаганское сражение (1735) Шоргинское сражение (1740)."

Автор: Гость