Как решить уравнение 2х+7=3х-2(3х-1)
Алгебра
Как решить уравнение 2х+7=3х-2(3х-1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х+7=3х-2(3х-1) 2х+7=3х-6х+2 2х-3х+6х=2-7 5х=-5 х=-1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
80 цветных карандашей красного, жёлтого, синего, зелёного цветов. Красных и синих 27 штук, жёлтых на 4 меньше, чем красных и синих вместе, а зелёны...
Русский язык
Проверьте себя.Умеете ли вы отличать предлоги от приставок?Прочитайте и запишите текст,раскрывая скобки. Тили-бом,тили-бом!(За) горелся кошкин дом....
Другие предметы
Русский язык