Как решить уравнение 2х+7=3х-2(3х-1)

Алгебра
Как решить уравнение 2х+7=3х-2(3х-1)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х+7=3х-2(3х-1) 2х+7=3х-6х+2 2х-3х+6х=2-7 5х=-5 х=-1
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