80 цветных карандашей красного, жёлтого, синего, зелёного цветов. Красных и синих 27 штук, жёлтых на 4 меньше, чем красных и синих вместе, а зелёных на 15 штук больше чем красных. Сколько карандашей каждого цвета в коробке

Математика
80 цветных карандашей красного, жёлтого, синего, зелёного цветов. Красных и синих 27 штук, жёлтых на 4 меньше, чем красных и синих вместе, а зелёных на 15 штук больше чем красных. Сколько карандашей каждого цвета в коробке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего - 80 красных - 27 синих - 27 желтых - 27+27-4=50 зелёных - 50+15=65
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