80 цветных карандашей красного, жёлтого, синего, зелёного цветов. Красных и синих 27 штук, жёлтых на 4 меньше, чем красных и синих вместе, а зелёных на 15 штук больше чем красных. Сколько карандашей каждого цвета в коробке

Математика

80 цветных карандашей красного, жёлтого, синего, зелёного цветов. Красных и синих 27 штук, жёлтых на 4 меньше, чем красных и синих вместе, а зелёных на 15 штук больше чем красных. Сколько карандашей каждого цвета в коробке

Автор: Гость