Напишите сочинение рассуждение на одну из тем: добро возвращается добром, истинное добро бескорыстно, жизненные уроки. Пожалуйста срочно нужно!

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Напишите сочинение рассуждение на одну из тем: добро возвращается добром, истинное добро бескорыстно, жизненные уроки. Пожалуйста срочно нужно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добро - очень качественная черта человека. Есть много поговорок, в которых говорится что надо делать добрые дела, что добро возвращается добром. И это правда. Ведь даже самое маленькое добро не останется незаметным. Человек хорошо начнет понимать слово добро когда с ним случится история, когда тебе будет плохо, ты будешь нуждаться в помощи, и найдутся любли которые тебе помогут. После этой ситуации человек хорошо поймет, что по настоящему значит добро. Радуй всех своими добрыми делами, и сам тв будешь рад)
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