Напишите сочинение- рассуждение на тему «Искусство — это ... » взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент...

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Значение выражения НАСТОЯЩЕЕ ИСКУССТВО. Настоящее искусство, согласно статье «Толкового словаря русского языка» С.И. Ожегова, - это «творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных образах». Но разве одной фразой можно определить значение этого слова? Конечно, нет! «Искусство – это очарование и колдовство!» Именно об этом говорится в тексте В.А. Осеевой-Хмелёвой. Там описывается один портрет, который висел в одной старой хате…Женщина была изображена во весь рост и так, как будто торопилась куда-то, накинув свой лёгкий шарф на покатые плечи. Динка (девочка, которая вошла в эту комнату) не могла оторвать глаз от картины. Катря была, как живая…Она будто взяла в плен Динку своей красотой! Вот оно, настоящее искусство! У Г. И. Успенского есть замечательный рассказ «Выпрямила». Он о том, какое влияние оказала на рассказчика замечательная скульптура Венеры Милосской, выставленная в Лувре. Герой был поражен великой нравственной силой, которая исходила от античной статуи. «Каменная загадка», как называет ее автор, сделала человека лучше: он стал вести себя безукоризненно, ощутил в себе счастье быть человеком. Таким образом, настоящее искусство – это могучая сила, способная не только запечатлеть образ времени и человека, но и передать его потомкам. СОЧИНЕНИЯ - РАССУЖДЕНИЕ. Искусство – это образное осмысление действительности, выражение мира в художественном образе. Настоящим искусством можно назвать то, что побуждает думать и чувствовать, то, что влияет на состояние человеческой души. Например, к таким произведениям можно отнести гравюры из текста К.Г. Паустовского. Эти медные гравюры были сделаны знаменитым художником Пожалостиным, выходцем из простых крестьян. Вот, что подумал один из героев текста, увидев их: «Мать честнáя, до чего тонкая работа, до чего твёрдо вырезано! Особенно портрет Пугачёва – глядеть долго нельзя: кажется, с ним самим разговариваешь» (предложения 23-2). Художник был мастером такого уровня, что смог «оживить» свои гравюры, и именно поэтому их можно назвать настоящим искусством. В качестве примера можно привести и картину И.К. Айвазовского «Девятый вал». На ней можно увидеть море после ночного шторма и людей, потерпевших кораблекрушение. Художник настолько точно передал все оттенки воды, что, если бы не техника рисования крупными масками, применённая для неба, картину можно было бы спутать с фотографией. И именно из-за детальности её прорисовки картину можно назвать произведением настоящего искусства. Всё это было достигнуто путём старательной прорисовки всех деталей картины, сделанной с любовью к своему труду.