Составте 5 примеров преобразований энергии
Биология
Составте 5 примеров преобразований энергии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Преобразователи энергии могут быть предназначены для преобразования одного вида энергии в другой, для изменения характерных показателей (параметров) одного и того же вида энергии. Процесс преобразования в простейших преобразователях является одноступенчатым, в более сложных преобразователях – многоступенчатым. Электрический кипятильник преобразует электрическую энергию в тепловую. Электрический двигатель - электрическую энергию в механическую. Паровая машина - тепловую энергию в механическую. Двигатель автомобиля - химическую энергию топлива в механическую энергию движения автомобиля.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Как щаписать краткую запись задачи: Мама купила 3 двухлитровыхпакета сока.Сколько литров сока купила мама?