Составте 5 примеров преобразований энергии

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Преобразователи энергии могут быть предназначены для преобразования одного вида энергии в другой, для изменения характерных показателей (параметров) одного и того же вида энергии. Процесс преобразования в простейших преобразователях является одноступенчатым, в более сложных преобразователях – многоступенчатым. Электрический кипятильник преобразует электрическую энергию в тепловую. Электрический двигатель - электрическую энергию в механическую. Паровая машина - тепловую энергию в механическую. Двигатель автомобиля - химическую энергию топлива в механическую энергию движения автомобиля.