Напишите сочинение-рассуждение по понятию "Милосердие".
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Напишите сочинение-рассуждение по понятию "Милосердие".
Ответ(ы):
Гость:
Я только обосную насчет слова,а дальше если поможет,можно отличное сочинение составить..Итак:Милосердие-это отношение к человеку с любовью и милостью.Слушая человека мы не только должны понять его,проявить дружелюбие,самоотверженность,и милосердиесобеседник поймет что ты добр и искреннен к нему.За милосердием скрывается простота,искренненость ,дружелюбие и ласка
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