Напишите сочинение спорт
Математика
Напишите сочинение спорт
Ответ(ы):
Гость:
Что-бы человек был здоровым ему надо заниматься спортом.С утра бег и зарядка,перерыв после сидения в компьютере. А существует и великий спорт.Например спортсмены учатся с легких упражнений а потом к сложному.Каждый выбирает кто у чему стремиться,например: волейбол,бег,футбол,гольф и так далее. Есть даже урок-физкультура,это еще маленькое стремление к большому спорту. Спорт-это жизнь.
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