Напишите текст о ком то из вашей семьи(на английском)

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Напишите текст о ком то из вашей семьи(на английском)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I love my family. we live very happily. My family consist of 5 persons . it seems to me that a person can not live without a family. so that the value and respect your family
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