Напишите текст о ком то из вашей семьи(на английском)
Английский язык
Напишите текст о ком то из вашей семьи(на английском)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I love my family. we live very happily. My family consist of 5 persons . it seems to me that a person can not live without a family. so that the value and respect your family
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спишите предложения вставляя в них причастные обороты из правой колонки используя причастия в правильную падежную форму следите за пунктуациа на ва...
Русский язык
Сальвадорские вулканы, лишь сойдете с корабля, мощным праздничным салютом встрет??т вас как короля. Подчеркни желтым карандашом глагол спряжение ...
Математика