Спишите предложения вставляя в них причастные обороты из правой колонки используя причастия в правильную падежную форму следите за пунктуациа на варху которое где галочки

Гость: Гость:

В саду растёт яблоня, посаженная нашим дедом. Мы любим сидеть у яблони, посаженной нашим дедом. Я смотрю на яблоню, посаженную нашим дедом. Он часто звонит брату, живущему в Астане. У него есть брат, живущий в Астане. Он давно не был у брата, живущего в Астане. Он подумал о брате, живущем в Астане.