Спишите предложения вставляя в них причастные обороты из правой колонки используя причастия в правильную падежную форму следите за пунктуациа на варху которое где галочки

Русский язык
Спишите предложения вставляя в них причастные обороты из правой колонки используя причастия в правильную падежную форму следите за пунктуациа на варху которое где галочки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В саду растёт яблоня, посаженная нашим дедом. Мы любим сидеть у яблони, посаженной нашим дедом. Я смотрю на яблоню, посаженную нашим дедом. Он часто звонит брату, живущему в Астане. У него есть брат, живущий в Астане. Он давно не был у брата, живущего в Астане. Он подумал о брате, живущем в Астане.
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