Напишите цепочки реакций.
Химия
Напишите цепочки реакций.
Ответ(ы) на вопрос:
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1) 2Ca(OH)2 + 2Cl2 = Ca(ClO)2 + CaCl2+ H2O 6KOH+3Cl2=5KCl + KClO3+3CO2 2KClO3 + 6HCl = KCl + 3Cl2 + 3H2O Cl2+ H2 = 2HCl Ca+2HCl= CaCl2+H2 CaCl2+ 2AgNO3 = 2AgCl + Ca(NO3)2 3Cl2 + 2Fe = 2FeCl3 FeCl3+3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCl 2)S +O2 = SO2 2SO2+O2=2SO3 SO3 +H2O= H2SO4 Fe2O3+3H2SO4= Fe2(SO4)3+2H2O Fe2(SO4)3+ 3Ba(OH)2= 2Fe(OH)3 + 3BaSO4 H2+S=H2S 3)N2+O2=2NO 2NO+O2=2NO2 2NO2+H2O=HNO3+HNO2 HNO3+3HO=NO+2H2O 4NH2OH+2HNO3= 3N2O + 7H2O HNO3+8HO= NH4NO3+3H2O NH4NO3+NaOH= NaNO3+NH3*H2O N2+3H2= 2NH3
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