Напишите уравнение окружности с центром в точке а(-3 2) и радиусом 2,принадлежит ли окружности (0,-2)
Математика
Напишите уравнение окружности с центром в точке а(-3 2) и радиусом 2,принадлежит ли окружности (0,-2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-a)²+(y-b)²=R², a,b-координаты центра окружности, R-радиус окружности. (х+3)²+(у-2)²=4 3²+4²=9+16=25 Т. (0,-2) не принадлежит окружности.
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