Напишите уравнение окружности с центром в точке а(-3 2) и радиусом 2,принадлежит ли окружности (0,-2)

Математика

Напишите уравнение окружности с центром в точке а(-3 2) и радиусом 2,принадлежит ли окружности (0,-2)

Автор: Гость