Напишите уравнение реакции FeCl3 + O2 ⇒ Fe2O3 CaH2 + N2 ⇒ H2 + CaN2
Химия
Напишите уравнение реакции FeCl3 + O2 ⇒ Fe2O3 CaH2 + N2 ⇒ H2 + CaN2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4FeCl3 + 3O2 = 2Fe2O3 + 3Cl2 3CaH2 + N2 = 3H2 + Ca3N2
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