Составьте уравнения реакций в молекулярной и ионной форме, соответствующие следующей последовательности превращений: Co(OH)2=CoOHCl= CoCl2= Co(NO3)2

Химия
Составьте уравнения реакций в молекулярной и ионной форме, соответствующие следующей последовательности превращений: Co(OH)2=CoOHCl= CoCl2= Co(NO3)2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CoOHCl + HCl = CoCl2 + H2OCoCl2 + NaOH = Co(OH)2 + NaClCo(OH)2 + 2HCl = CoCl2 + 2H2OCoCl2 + 2AgNO3 = Co(NO3)2 + 2AgClCo(NO3)2 + H2O =(гидролиз)=> CoOHNO3 + HNO3 Вот это тебе на всякий случий

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