В ванную длиной 1 м и шириной 0,5 м нужно набрать воды высотой 40 см . Используя горячую воду с температурой 70 Со и холодную воду с температурой 20Со получить теплую воду, которая будет иметь температуру 40о. Определите массы ...
Физика
В ванную длиной 1 м и шириной 0,5 м нужно набрать воды высотой 40 см . Используя горячую воду с температурой 70 Со и холодную воду с температурой 20Со получить теплую воду, которая будет иметь температуру 40о. Определите массы горячей и холодной воды, которые для этого потребуются. Плотность водыт1г/см3. удельная теплоемкость воды 4200Дж(кг•Со)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 кг холодной и 12 кг горячей, наверное
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