В ванную длиной 1 м и шириной 0,5 м нужно набрать воды высотой 40 см . Используя горячую воду с температурой 70 Со и холодную воду с температурой 20Со получить теплую воду, которая будет иметь температуру 40о. Определите массы ...

Физика

В ванную длиной 1 м и шириной 0,5 м нужно набрать воды высотой 40 см . Используя горячую воду с температурой 70 Со и холодную воду с температурой 20Со получить теплую воду, которая будет иметь температуру 40о. Определите массы горячей и холодной воды, которые для этого потребуются. Плотность водыт1г/см3. удельная теплоемкость воды 4200Дж(кг•Со)

Автор: Гость